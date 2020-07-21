Хабаровск, , 07:57 — REGNUM Прибыв в регион, перед непосредственным знакомством с правительством Хабаровского края, депутатами врио губернатора Михаил Дегтярёв рассказал журналистам о своих ближайших планах.

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По словам нового главы, ему предстоит наладить устойчивую работу краевого правительства, реализацию нацпроектов, проработать вопросы подготовки к отопительному сезону, а главное, разобраться в пандемией коронавируса. Ежедневно отмечается рост числа выявленных зараженных — не хватает коечного фонда и аппаратов ИВЛ, более 100 штук.

По словам Михаила Дегтярёва, через месяц он должен доложить президенту РФ Владимиру Путину о первых фактах реализации намеченного плана.

Новый врио закончил свою короткую речь признанием в любви ко всем хабаровчанам:

«Край большой, где живут очень хорошие люди, свободные люди, законопослушные люди, и я хочу, чтобы у нас было полное взаимопонимание со всеми жителями Хабаровского края, и признаюсь в любви ко всем хабаровчанам»

Как сообщало ИА REGNUM, протестный Хабаровск неоднозначно настроен в отношении кандидатуры врио губернатора. В день его прилёта «заминировали» аэропорт.