Хабаровск, , 07:40 — REGNUM Основная задача для Михаила Дегтярёва, назначенного врио губернатора Хабаровского края, «успокоить» жителей и выстроить диалог со всеми силами в регионе, не обостряя сложившуюся кризисную ситуацию, сообщил ректор Дальневосточной академии физической культуры и спорта Сергей Галицын корреспонденту ИА REGNUM.

«Основная задача — это всех нас успокоить и войти в тот диалог, показать, как он может вести себя в этой ситуации — разумно, грамотно, неконфликтно, не обостряя ситуацию. А потом уже, когда эмоции пройдут, необходимо довести до населения антикризисную программу. Она должна быть внятная, четкая, ясная программа — как мы будем развивать и жить. Потому что вопросов накопилось много», — заявил он.

Галицин добавил, что жители Хабаровского края будут оценивать нового главу региона по его способности выстроить диалог со всеми группами населения. И если жителей региона удовлетворит политика Дегтярёва, а также его умение выстраивать диалог как с региональными, так и с федеральными властями, то это будет видно по результатам губернаторских выборов в следующем году.

«Я думаю, на выбор повлияли такие факторы, как молодость: сейчас очень омолаживается государственный аппарат и в регионах, и на федеральном уровне. Второе — этот человек, видимо, проявил себя в политике, он представитель партии ЛДПР — этому дана была оценка. И, я думаю, этот как раз тот человек, который сможет справиться с вызовами, которые перед нами стоят… Тем более, он не дальневосточник. Сейчас смотришь комментарии в соцсетях — «он не наш, он может не понять нашу жизнь», «не знает наш дальневосточный менталитет». Надо давать дорогу молодым, и в этой ситуации, даже если он не дальневосточник, то надо помочь, услышать, что предложит сам Дегтярёв. Нужно послушать, задать вопросы, как он видит всю ситуацию и как он готов решать ситуацию кризиса», — подчеркнул Галицын.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент России Владимир Путин отстранил от должности главы Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно возглавить регион российский лидер предложил депутату Государственной думы РФ от ЛДПР Михаилу Дегтярёву.