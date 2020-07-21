Брюссель, , 07:43 — REGNUM Лидеры Евросоюза 21 июля смогли достичь соглашения по бюджету ЕС на следующий семилетний период и по фонду восстановления экономики Европы после пандемии коронавируса. Об этом глава Европейского Совета Шарль Мишель сообщил на своей странице в Twitter.

«Сделка есть!» — написал он.

Как уточнила в ходе последующей пресс-конференции по итогам затянувшегося почти на пять дней саммита премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, компромиссный вариант бюджета Евросоюза на период с 2021 по 2027 годы составляет €1,074 трлн, а величина внебюджетного фонда восстановления экономики после пандемии осталась на предложенном ранее уровне в €750 млрд.

«Это были безусловно тяжёлые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой», — заявил на итоговой пресс-конференции Мишель, подчеркнувший, что Европа остаётся сильной и единой.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты и премьер-министры нескольких стран вступили в словесную перепалку в ходе четвёртой встречи на саммите Евросоюза в Брюсселе.

В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил главу правительства Нидерландов Марка Рютте в личной неприязни и попытке решать экономические вопросы вместе с политическими. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон набросился с критикой на канцлера Австрии Себастьяна Курца, который на время вышел из помещения для разговора по телефону.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о ругани президентов на саммите Евросоюза