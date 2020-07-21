Барнаул, , 07:03 — REGNUM Михаил Дегтярёв, назначенный 20 июля президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Хабаровского края, в 2019 году приезжал на молодежный форум «Алтай. Территория развития» в качестве председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом с своём телеграм-канале напомнил депутат Алтайского краевого законодательного собрания Иван Мордовин («Единая Россия»).

Парламентарий вспоминает, что тогда его старшему коллеге понравилось в Алтайском крае. Дегтярёв отмечал, что регион отличается «сибирским колоритом, сибирским гостеприимством, сибирским духом» и что «Сибирский характер — это то, чего нам иногда не хватает и в политике, и в экономике. Этот характер в принципиальности, в умении поставить задачу, ее реализовать и проконтролировать».

Черты сибирского характера однозначно пригодятся Михаилу Дегтярёву на новой работе, считает Иван Мордовин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 июля, назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прилетел в Хабаровск. Представление нового главы региона правительству края назначено на 16:00 местного времени. Представлять Дегтярёва будет заместитель полпреда Григорий Куранов.

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