Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Министерство внутренней безопасности (МВБ) США поручило своим сотрудникам собирать информацию о лицах, угрожающих уничтожить или повредить любые расположенные в общественных местах памятники или статуи. Об этом со ссылкой на внутренний документ ведомства 20 июля сообщает газета The Washington Post (WP).

В соответствии с документом, оказавшимся в распоряжении газеты, сотрудники МВБ теперь будут отслеживать в социальных сетях группы или отдельных лиц, которые могут «повредить или уничтожить находящиеся в общественных местах памятники, мемориалы или статуи». Отмечается, что, поскольку МВБ не может самостоятельно заниматься слежкой за гражданами с использованием электронных средств, ведомство может попросить об этом коллег из ФБР.

В документе также говорится о том, что в определении угрозы, которую может представлять тот или иной человек, неправильно полагаться на «предчувствие и интуицию, которых недостаточно», а должна быть представлена чёткая аргументация.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории США продолжаются беспорядки с участием активистов движения Black Lives Matter (BLM). В частности, в Чикаго протестующие из BLM напали на сотрудников полиции, которые охраняли памятник Христофору Колумбу. После того как полицейские из-за града камней и обстрелов фейерверками вынуждены были ретироваться, протестующие прорвались к памятнику, однако снести его не смогли.

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