Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не способен вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным на равных, заявил экс-советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу WPTV.

«Если усадить кого-то подобного ему за стол с одной стороны, а с другой стороны — Дональда Трампа, сравнительно плохо осведомленного, мало учившего историю, не имеющего четкого представления о том, как он хочет вести разговор, то это не будет честным поединком», — заявил он.

Болтон отметил, что Трамп якобы не располагает должной подготовкой для подобных переговоров, а также не умеет мыслить стратегически. Ранее он сообщал, что Путин гораздо серьезнее готовится к встречам с главами иностранных государств, нежели Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля президент США Дональд Трамп раскритиковал книги о себе, написанные Джоном Болтоном и его племянницей Мэри Трамп. В своих оценках он обозвал Болтона «дурачком» и выразил мнение, что его племянница «в беспорядке».

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