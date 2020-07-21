Мурманск, , 07:42 — REGNUM В Заполярье утром 21 июля завершились двусторонние тактические учения по высадке морского десанта и обороне побережья полуострова Средний подразделениями армейского корпуса Северного флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Учения, длившиеся несколько дней, прошли в рамках внезапной проверки боеготовности войск и сил на Севере России. Военнослужащие мотострелковой бригады отрабатывали задачи в обороне, а бригады морской пехоты — в наступлении. Все подразделения действовали с учётом опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

Ранее подразделения мотострелковой бригады совершили марш в указанные районы, где заняли выгодные рубежи и оборудовали оборонительные сооружения. Морские пехотинцы в ходе учений провели высадку с десантных кораблей на необорудованное побережье, захватили и удерживали выгодные рубежи для обеспечения ввода в бой подразделений армейского корпуса Северного флота.

Проведение десантной операции обеспечивали боевые корабли десантного отряда Северного флота, которые отработали задачи подавления огневых точек противника на берегу артиллерийским огнём, после чего высокоскоростные десантные катера, десантные катера и большой десантный корабль (БДК) «Кондопога» провели высадку десанта на необорудованное побережье.

Экипаж вертолёта Ка-27 из авиагруппы большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» отработал нанесение удара с воздуха и высадку оперативного воздушного десанта в тыл противника. Нападающая и обороняющаяся стороны для ведения разведки и уточнения тактической обстановки в ходе учений активно применяли беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Всего к учениям, проводимым в рамках внезапной проверки, были привлечены более 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота, шесть тактических корабельных групп, около десяти самолётов и вертолётов, более 250 единиц военной техники и более трёх тысяч военнослужащих Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России провели высадку десанта на необорудованное побережье на Камчатке, где вступили в бой с условным противником. Начавшиеся учения проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности войск и сил на северо-востоке России.

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