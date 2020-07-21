Хабаровск, , 06:38 — REGNUM Хабаровский край в первые часы после назначения Михаила Дегтярёва на пост врио губернатора продемонстрировал негативную реакцию. Однако доктор политических наук, директор Института политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин, комментируя сложную ситуацию в регионе, предлагает не торопиться с выводами и подождать.

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«Судить по первой реакции хабаровчан сейчас можно исключительно по социальным сетям. Там, признаем это, исключительно негативные комментарии. Но социальные сети не всегда дают объективную картину. Всевозможные «боты», «фабрики троллей» значительно искажают картину. Давайте подождем реальной встречи Дегтярёва с жителями Хабаровска. Тогда и можно будет делать выводы. В социальных сетях тысячи комментариев с обещаниями митинга уже сегодня и какого-то колоссального митинга в ближайшую субботу. Посмотрим, будет ли митинг хотя бы сегодня. Посмотрим, как отреагирует Дегтярёв, что он скажет людям», — предлагает Илдус Ярулин.

По мнению эксперта, всю ответственность за происходящее сегодня в Хабаровском крае отныне несёт только ЛДПР и персонально лидер партии Владимир Жириновский. И есть большие сомнения в том, что такая ноша этой партии по плечу.

«Уже сегодня мы наблюдаем начало раскола в партийных рядах ЛДПР в Хабаровске. Самые популярные депутаты от ЛДПР — Пётр Емельянов из краевой думы и блогер Александр Каян из гордумы Хабаровска официально заявили о выходе из ЛДПР. То есть, недовольство назначением Дегтярёва демонстрируют даже те, кто, по идее, должен только радоваться такому решению президента. На кого будет опираться новый врио губернатора? Сможет ли он успокоить разозлённый регион? Если не сможет, то главе государства придётся принимать новые решения. Но нести ответственность за происходящее теперь будет только ЛДПР и Владимир Жириновский. Который сам настойчиво добивался назначения Дегтярёва, и который, как все мы помним, обещал «хабаровизацию всей страны». Сегодня в Хабаровском крае ЛДПР взвалила на себя такую тяжкую ношу, которая, вполне возможно, окажется ей не по плечу. В остальном на сегодня давать какие-то оценки преждевременно. Нужно наблюдать за ситуацией».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края функционера ЛДПР, депутата Госдумы РФ Михаила Дегтярёва. Новый руководитель потребовался региону после ареста действующего главы Сергея Фургала, которого обвиняют в организации заказных убийств.

Во вторник, 21 июля, Дегтярёв прибыл в регион. Планируется, что его представят региональным министрам. Новый врио уже пообещал дать пресс-конференцию.