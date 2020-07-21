Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку в проект оборонного бюджета на следующий, начинающийся с 1 октября финансовый год, запрещающую приложение TikTok для государственных органов. Об этом 21 июля сообщается на сайте нижней палаты Конгресса.

За инициативу о запрете китайской социальной сети проголосовали 336 конгрессменов, против — 71 законодатель. По версии конгрессменов, пекинская компания ByteDance, владеющая TikTok, собирает данные американцев, что якобы может нанести серьезный ущерб национальной безопасности США.

Напомним, по информации СМИ в Белом доме в настоящее время обсуждается предложение о внесении китайской компании ByteDance в так называемый «чёрный список» министерства торговли США. В случае принятия такого решения, американские компании, в частности Apple, будут обязаны лишить TikTok возможности обновляться на их платформах.

Как сообщало ИА REGNUM, предвыборный штаб президента США Дональда Трампа выступил с заявлением о том, что китайское приложение TikTok якобы шпионит за американскими гражданами. Утверждается, что программа будто бы отслеживает информацию в буфере обмена данными на устройстве.

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