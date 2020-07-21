Хабаровск, 21 июля 2020, 05:57 — REGNUM Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным на должность врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прибыл 21 июля в Хабаровск из Москвы.
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Планируется, что в 14:00 по местному времени (07:00 мск) Михаила Дегтярёва представит в правительстве Хабаровского края замполпреда в ДФО Григорий Куранов. Пройдёт также небольшая пресс-конференция, пишет «Интерфакс-Дальний Восток».
Как сообщало ИА REGNUM, накануне прилёта в Хабаровск Михаила Дегтярёва поступило сообщение о заложенной в аэропорту бомбе.
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