Хабаровск, , 05:57 — REGNUM Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным на должность врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прибыл 21 июля в Хабаровск из Москвы.

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Планируется, что в 14:00 по местному времени (07:00 мск) Михаила Дегтярёва представит в правительстве Хабаровского края замполпреда в ДФО Григорий Куранов. Пройдёт также небольшая пресс-конференция, пишет «Интерфакс-Дальний Восток».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне прилёта в Хабаровск Михаила Дегтярёва поступило сообщение о заложенной в аэропорту бомбе.

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