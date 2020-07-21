Вашингтон, , 05:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп потратил около $50,3 млн в июне 2020 года на проведение избирательной кампании к президентским выборам, которые должны состояться в ноябре, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что об этом стало известно после раскрытия данных о финансировании избирательных кампаний в США. Отмечается, что к концу июня в избирательном фонде Трампа осталось $113 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что наиболее вероятный соперник Трампа на грядущих президентских выборах экс-вице-президент США Джо Байден собрал $242 млн на проведение избирательной кампании. Глава штаба Байдена подчеркнула, что эта сумма превышает деньги, собранные Трампом на проведение свой кампании.

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