Пекин, , 05:21 — REGNUM Власти Китая назвали нарушением международного права заморозку Великобританией соглашения об экстрадиции с Гонконгом и пригрозили «последствиями», если в Лондон не прекратит вмешательство во внутренние дела китайской автономии, заявили 20 июля в пресс-службе посольства КНР в Великобритании.

«Великобритания встретиться с последствиями, если будет настаивать на том, чтобы идти по неверному пути», — говорится в распространённом заявлении.

Читайте также: Великобритания заморозила соглашение по экстрадиции с Гонконгом

Накануне, напомним, Великобритания заморозила соглашение об экстрадиции с Гонконгом в ответ на принятие Китаем нового закона о нацбезопасности. Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что Лондон не станет восстанавливать договорённости до тех пор, пока не получит гарантии того, что в отношении экстрадируемых из Британии граждан не будут допускаться злоупотребления с использованием закона о нацбезопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон пообещал не занимать антикитайскую позицию