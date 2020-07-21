Сеул, , 04:57 — REGNUM Разделение оборонных расходов США и Южной Кореи стало одной из тем телефонных переговоров главы Пентагона Марка Эспера и министра обороны Республики Корея Чон Гён Ду, 21 июля сообщается на сайте южнокорейского военного ведомства.

Кроме того, стороны обсудили совместные учения командных постов этим летом. Главы министерств договорились продолжать действия по денуклеаризации Северной Кореи. Также они затронули вопрос передачи оперативного командования (OPCON) из Вашингтона в Сеул.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что совместные военные учения США и Южной Кореи могут пройти в середине августа.

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