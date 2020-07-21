Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Восемь истребителей пятого поколения F-35 американской корпорации Lockheed Martin, изначально предназначавшихся для Турции, за $862 млн выкупят ВВС США. Об 20 июля сообщает пресс-служба Пентагона.

В заявлении военного ведомства отмечается, что приобретение восьми уже изготовленных для Турции F-35 (всего Турция предполагала купить 100 истребителей) проводится в рамках модификации уже заключённого ранее с Lockheed Martin контракта. Также изготовитель внесёт необходимые для ВВС США изменения в поставляемые самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 стали поводом к раздору между Турцией и США. В Вашингтоне заявили, что Анкара отстранена от участия в программе создания F-35.

В июле республиканцы внесли в Конгресс США законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России ЗРС С-400.

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