Брюссель, , 04:08 — REGNUM Президенты и премьер-министры нескольких стран вступили в словесную перепалку на саммите Евросоюза в Брюсселе, передают 20 июля британские СМИ.

Целью саммита стало решение вопросов, относящихся к восстановлению экономики ЕС после пандемии коронавируса. В воскресенье проходила очередная, четвёртая по счёту, встреча европейских лидеров.

На ней премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил главу правительства Нидерландов Марка Рютте в личной неприязни и попытке решать экономические вопросы вместе с политическими. Нидерланды настаивали на том, чтобы доля субсидий в пакете помощи странам была меньше.

«Виноват голландец… Я не знаю, почему он нас не любит», — прокомментировал Орбан ход встречи.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон набросился с критикой на канцлера Австрии Себастьяна Курца, который на время вышел из помещения, чтобы поговорить по телефону.

«Вы видите? Ему все равно. Он не слушает остальных, это плохое отношение», — цитирует BBC News французского президента.

Отмечается, что во время встречи Макрон бил кулаками по столу и грозил, что Франция покинет переговоры.

Добавим, что позицию Нидерландов на переговорах поддержали лидеры Швеции, Дании и Австрии, к ним присоединилась и Финляндия. Они заявили, что в виде субсидий страны должны получить не более €375 млрд.

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