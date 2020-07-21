Петропавловск-Камчатский, , 04:10 — REGNUM Подразделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России провели высадку десанта с боем на необорудованное побережье на Камчатке. Об учениях, проведённых в рамках внезапной проверки боеготовности Войск и сил на Северо-востоке России 21 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Погрузку боевой техники и личного состава на большие десантные корабли (БДК) моряки осуществили 20 июля, после чего десантным отрядом был совершён переход в район ожидания в бухте Авачинская губа.

Безопасный подход кораблей к берегу обеспечили морские тральщики. Одновременно группа малых ракетных и малых противолодочных кораблей артиллерийскими ударами подавила береговые укреплённые огневые точки условного противника.

В ходе высадки батальона морских пехотинцев с приданной техникой, которая проводилась на необорудованный берег с БДК способом на упор при поддержке вертолётов Ка-29, наступающие вели стрельбу по мишеням, имитирующим живую силу, боевую технику и укрепления противника из стрелкового оружия, огнемётов, гранатомётов и вооружения бронетранспортёров. Истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации флота обеспечивали прикрытие десанта с воздуха.

На завершающем этапе Камчатское и Приморское соединения морской пехоты Тихоокеанского флота проведут двусторонние батальонные тактические учения.

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