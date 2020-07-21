Хабаровск, , 03:44 — REGNUM Назначение президентом РФ Владимиром Путиным на пост врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва успокоит протестующий регион, главное что ему необходимо начать активно работать на благо края, считает директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб», ведущий политолог Дальнего Востока Юрий Коломейцев.

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«То что происходит на Дальнем Востоке сейчас и повлияло на выбор кандидата на пост врио губернатора Хабаровского края. Кремль, вероятнее всего, подумал что, назначив «Фургала-2», успокоит протестующих хабаровчан. Ну, а почему бы и нет, молодой как и первый, со своими интересностями (уже в соцсетях тиражируют историю о том, как он нетривиальным способом сделал предложение жене), из ЛДПР… В общем определённое сходство есть. Наверху полагают, что разницы могут и не приметить», — считает Коломейцев.

Новому врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёву предстоит проделать большую работу, чтобы достойно подойти к выборам главы региона, которые состоятся только через год — в сентябре в единый день голосования. И важно для региона и для Дегтярёва — не повторить историю Приморского края, когда врио губернатора Андрей Тарасенко фактически проиграл выборы.

«Всё может быть. Многое зависит от самого Дегтярёва. Если б не «карасики» Тарасенко, всё в Приморье могло бы тогда завершиться иначе. Я скажу больше, если б не Фургал, который оказался сильным политиком, то, как вы выражаетесь, «зубастый Хабаровск», проголосовал бы за кандидата от ЕР. Многое зависит от личности кандидата (политика). Глава ЦИК уже сообщила, что губернаторских выборов в сентябре не будет, поэтому у Дегтярева будет год, чтобы показать себя. Это и хорошо и плохо, памятуя пример Тарасенко в Приморье», — ответил политолог на вопрос ИА REGNUM о том, не повторит ли «зубастый» Хабаровский край историю с выборами Тарасенко в Приморье?

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент РФ Владимир путин отрешил от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Сергея Фургала. Глава государства предложил занять пост врио губернатора депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтярёву.