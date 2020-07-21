Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Поправка в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год о запрете на проведение ядерных испытаний в стране получила одобрение в Палате представителей Конгресса США. Трансляция заседания велась 20 июля на сайте законодательного органа.

Документ предусматривает введение запрета на использование средств из бюджета на «проведение ядерных испытаний», либо на подготовку к ним вне зависимости от мощности ядерных зарядов.

Одобрение получено большинством демократов в Палате представителей: за поправку проголосовали 227 человек, против — 179.

Добавим, что альтернативную версию документа, запрещающего проведение ядерных испытаний в США, разработали в Сенате Конгресса. Там предлагают выделить $10 млн на реализацию проектов, которые будут связаны с «сокращением времени, требующемся для проведения ядерного испытания».

Обе палаты в будущем должны будут проголосовать за согласованный проект оборонного бюджета, после чего он отправится на подпись к президенту США.

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