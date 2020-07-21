Владивосток, , 03:46 — REGNUM В правительстве Приморье — новое назначение. Должность врио руководителя министерства по делам ГО и ЧС занял полковник ФСБ в отставке Александр Златкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Одной из основных задач Александра Златкина в должности врио министра — совершенствование системы гражданской защиты Приморья.

По словам губернатора Олега Кожемяко, у Златкина есть опыт и он справится со всеми поставленными задачами.

Имеет награды.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума 21 июля обсудит проект поставления о досрочном прекращении полномочий депутата Михаила Дегтярёва (ЛДПР) в связи с назначением на пост врио главы Хабаровского края. Такое решение принял Совет Думы.