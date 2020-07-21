Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Лидер республиканцев в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти намерен представить законопроект о введении санкций против хакеров, которые якобы пытаются украсть данные о разработках вакцины против COVID-19. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на копию законопроекта.

Согласно документу, эта инициатива даст президенту США возможность вводить персональные санкции против иностранных граждан, подозреваемых в кибератаках с целью хищения данных по разработке вакцины от коронавирусной инфекции, а также данных, представляющих угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Санкции предусматривают как запрет на въезд в США, так и блокировку активов и счетов, находящихся под американской юрисдикцией.

«Ставки слишком высоки, чтобы оставить безнаказанными эти серьезные киберпреступления», — заявил Маккарти.

При этом он подчеркнул, что ряд стран, таких как Китай и, возможно, Россия, якобы пытаются использовать пандемию коронавирусной инфекции в политических целях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские СМИ со ссылкой на доклад спецслужб заявляли, что российские хакеры якобы совершали атаки с целью украсть данные о разработке вакцины против COVID-19.

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