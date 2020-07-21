Лондон, , 03:09 — REGNUM Комитет по деятельности служб разведки и безопасности британского парламента не нашёл свидетельств вмешательства России в референдум 2016 года о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Об этом 20 июля сообщает газета The Daily Telegraph.

Публикация газеты анонсирует запланированное на 21 июля обнародование 50-страничного доклада, подготовленного комитетом.

Сняв с Москвы обвинение во влиянии на Brexit, авторы доклада утверждают, что Россия якобы «оказывала влияние на кампанию по независимости Шотландии». Это утверждение делается исследователями на основании «комментариев из открытых источников». В докладе отмечается, что влияние на референдум о независимости Шотландии является «первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы».

Напомним, этот референдум оставил Шотландию в составе Великобритании — за это проголосовало 55% участников.

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