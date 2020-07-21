Стокгольм, , 08:16 — REGNUM Четвертый день подряд Бельгия продолжает быть столицей всей Европы, так как участникам проходящего саммита Евросоюза (ЕС) все никак не удается договориться о создании фонда восстановления национальных экономик стран ЕС, пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции. К исходу 20 июля было представлено очередное компромиссное предложение касательно размеров и порядка оказания финансовой помощи. Данный вариант, похоже, удовлетворит Швецию, а также Данию, Нидерланды, Австрию и Финляндию. Тем временем в Стокгольме уже считают, сколько для Швеции будет стоить присоединение к последнему озвученному предложению. Об этом 21 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что вечером 20 июля председатель Европейского совета Шарль Мишель представил свое очередное компромиссное предложение для обсуждения: общий объем фонда по-прежнему составляет 750 миллиардов евро, из которых 390 миллиардов пойдут пострадавшим от пандемии странам в виде грантов, а остальные 360 — в виде льготных кредитов. Представители Швеции дали понять, что такой вариант их устраивает. Комитет Риксдага по вопросам ЕС уже дал премьер-министру Швеции Стефану Лёвену свое согласие на принятие предложения Мишеля.

По оценкам правительства Швеции, если же предложение председателя Мишеля будет принято в озвученной редакции, то ежегодный членский взнос Швеции в бюджет ЕС в течение следующих 7 лет составит около 435 миллионов евро, что примерно на 5,8 миллионов евро превышает выплаты в общий бюджет в настоящий момент. 435 миллионов евро — окончательная цифра с учетом предоставление Швеции большой скидки (1, 069 миллиардов евро), которой сумел добиться для своей страны премьер-министр Лёвен.