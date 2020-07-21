Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Китайское приложение TikTok якобы шпионит за американскими гражданами. С таким утверждением выступил предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, 20 июля сообщается на странице штаба в Facebook.

В сообщении говорится, что программа будто бы отслеживает информацию в буфере обмена данными на устройстве. При этом на странице штаба прикрепили ссылку с опросом о запрете приложения в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля газета Financial Times распространила информацию о том, что приложение TikTok могут внести в США в «чёрный список».

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