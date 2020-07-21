Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Экс-вице-президент США Джо Байден пообещал ввести санкции против России, а также других государств, которые якобы осуществляли вмешательство в выборные процессы в Соединенных Штатах. Об этом говорится в официальном заявлении политика.

«Я распоряжусь о том, чтобы американское разведывательное сообщество публично и своевременно сообщало о любом вмешательстве властей других стран в выборы в США или о попытках сделать это», — говорится в заявлении.

Байден подчеркнул, что любые попытки вмешательства будут расцениваться как враждебное действие. В ответ против стран будут введены санкции, включающие в себя блокировку активов, ответные действие в киберпространстве, а также некое «разоблачение коррупции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден заявил, что Россия якобы уже предпринимает попытки вмешаться в американские выборы президента, которые должны состояться в ноябре 2020 года. В своем заявлении он сослался на некие доклады разведслужб.

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