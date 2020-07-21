Лондон, , 00:47 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг, что действия Лондона против Пекина свидетельствуют об антикитайской позиции государства. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

«Я не хочу, чтобы меня вынуждали занимать позицию патологического синофоба по каждому вопросу, того, кто автоматически настроен против Китая», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что по ряду вопросов Соединенное Королевство продолжит занимать твердую позицию, однако от сотрудничества с Китаем отказываться не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля Великобритания заморозила соглашение об экстрадиции с Гонконгом из-за принятия Китаем закона о национальной безопасности. Глава британского МИД Доминик Рааб объявил, что это решение вступает в силу немедленно. Также Лондон откажется от поставок оружия в Гонконг.

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