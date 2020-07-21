Вашингтон, , 00:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на фоне пандемии теряет поддержку избирателей. Об этом свидетельствуют два социаологических опроса, проведенных Fox News, а также ABC News/Washington Post. Результаты опросов опубликованы 19 июля.

Американцы все больше разочаровываются в неэффективности мер по борьбе с коронавирусом, которые предпринимает администрация Дональда Трампа. США лидируют по числу зараженных в мире и по числу смертей.

Согласно опросу ABC News/Washington Post, с разницей в 20 процентных пунктов американцы заявили, что доверяют Джо Байдену, а не Трампу, к вопросу, кто справиться с пандемией лучше. При этом надо отметить, что Байден для борьбы с пандемией не сделал ничего, так как он не занимает официальных должностей. Еще в марте страна была примерно разделена пополам по этому вопросу, согласно опросу ABC/Post в то время.

В опросе Fox News 56 процентов избирателей не одобрили обращение Трампа с вирусом. Это его самое высокое неодобрение пандемии за пять последовательных месяцев опроса Fox. В данном опросе большинство респондентов считает, что власти вообще не контолируют ситуацию с коронавирусом.