Ереван, , 23:55 — REGNUM Посольство США в Армении прокомментировало угрозу Азербайджана о нанесении удара по армянской АЭС. Соответствующий комментарий посольство дало на запрос СМИ.

Армянская АЭС Stratocles

В дипмиссии заявили, что США категорически осуждают насилие на международной армяно-азербайджанской границе, и государственный секретарь Майк Помпео уже высказал четкую позицию Вашингтона по этому вопросу.

Дипломатическое представительство также призывало стороны незамедлительно прекратить применение силы и использовать существующие средства прямой связи, дабы избежать дальнейшей эскалации и строго соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, что вооруженная эскалация на армяно-азербайджанской границе привела к жертвам с обеих сторон. При этом азербайджанские официальные лица из Минобороны заявили, что в случае дальнейшей эскалации может быть нанесен ракетный удар по АЭС в Мецаморе Армавирской области Армении.