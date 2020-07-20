Дамаск, , 23:45 — REGNUM Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по объектам в южной части Дамаска, атаковали с Голанских высот цели на юге Дамаска, ПВО Сирии отразили атаку, сообщает 20 июля пресс-служба министерства обороны Сирийской Арабской Республики.

Самолёты ВВС Израиля U.S. Air Force

Военное ведомство утверждает, что сирийские войска ПВО отразили атаку.

«Ровно в 21:48 в понедельник вражеские самолеты Израиля выпустили несколько ракет из района Голанских высот в направлении южной части Дамаска», — указано в сообщении пресс-службы.

Сирийские военные сообщают, что большая часть ракет сбита, а оставшиеся нанесли «ограниченный ущерб».

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