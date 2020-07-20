Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Ряд важных для Каира вопросов обсудили египетский и американский президенты Абдель Фаттах ас-Сиси и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров 20 июля, сообщили в Белом доме.

Одной из тем стал внутриливийский конфликт, другой — строительство плотины Великого возрождения Эфиопии на Голубом Ниле.

По поводу ливийского конфликта египетская и американская стороны согласились, что нужны мирные переговоры между сторонами, и нужно прекращение огня.

Относительно строительства ГЭС Хидасэ на Голубом Ниле Трамп заявил, что выступает за то, чтобы стороны этого экономического конфликта — Египет, Эфиопия и Судан — заключили справедливое соглашение, учитывающее условия каждой их стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по соседней с Египтом Ливии ас-Сиси уже сделал ряд неоднозначных заявлений, в частности о возможном военном участии при угрозе безопасности.

Что касается проблемы достраиваемой Эфиопией ГЭС, переговоры Каира, Аддис-Абебы и Хартума проходят регулярно, однако к договорённости, которая устроила бы все три стороны, пока прийти не удалось.

Эфиопия обещала заполнить в июле водохранилище, невзирая на то, будет или нет достроена плотина. Египет и Судан, находящиеся ниже по течению Голубого Нила, рискуют столкнуться из-за этого с дефицитом пресной воды.

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