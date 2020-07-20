Лондон, , 23:32 — REGNUM Корабли Королевского военно-морского флота Британии сопроводили в проливе Ла-Манш российскую ударную субмарину «Краснодар» и буксир «Сергей Балк», сообщает 20 июля международная система мониторинга передвижений судов AIS.

В сопровождении участвовали британские сторожевые корабли HMS Tyne и HMS Mersey.

Российские подлодка и буксир проходили через пролив Ла-Манш по пути в Балтийское море, при этом субмарина шла в надводном положении.

По данным СМИ, подводная лодка «Краснодар», вооруженная крылатыми ракетами «Калибр», вместе с буксиром «Сергей Балк» идёт из Средиземного моря через пролив Гибралтар, Атлантический океан и пролив Ла-Манш для планового ремонта на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.

Ранее подводная лодка «Краснодар» с марта 2019 года действовала в Средиземном море в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России, в которое входят около 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

Напомним, ударная подлодка «Краснодар» — дизель-электрическая субмарина проекта 636.3 «Варшавянка». Она входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок российского Черноморского флота.

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