Кито, 20 июля 2020, 23:14 — REGNUM Бывшему президенту Эквадора Рафаэлю Корреа не удалось добиться в суде отмены приговора о восьми годах тюрьмы, пишет 20 июля El Comercio.
Суд, который рассматривал коррупционное дело Корреа, отклонил апелляцию. Судебный процесс проходил из-за пандемии в видеоформате.
Стоит отметить, что Корреа хоть и был приговорён к восьмилетнему тюремному заключению, пока находится на свободе, поскольку он сбежал в Бельгию, и все суды проходят без него.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговор о восьми годах был вынесен заочно 7 апреля 2020 г., обжалован приговор был 1 мая 2020 г.
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