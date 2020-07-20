Дамаск, 20 июля 2020, 22:36 — REGNUM Об отражении ракетной атаки по Дамаску сирийскими силами ПВО сообщает 20 июля Al Ekhbariya.
Уточняется, что сирийские зенитчики с успехом отработали по воздушным целям. Атака была проведена, предположительно, израильскими ВС.
Ранее СМИ сообщали, что израильские ВВС активизировались над северной частью Израиля.
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