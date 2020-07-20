Донецк, , 21:52 — REGNUM По приказу командования члены нацистского батальона «Донбасс» живьем утопили двух солдат ВСУ, создавших «конкуренцию» в продаже оружия на Украину, сообщает 20 июля пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной республики (ДНР),

По информации военных ДНР, рыбаки обнаружили в Голубом озере под Авдеевкой два связанных трупа в форме украинской армии.

Позднее выяснилось, что погибшие военнослужащие из состава 54-й бригады ВСУ организовали канал продажи оружия и боеприпасов через Бахмут на территорию Украины.

«Однако выяснилось, что они «перешли дорогу» комбригу 46-го батальона «Донбасс», который, собственно говоря, и курировал нелегальный бизнес. Далее ситуация развивалась в духе колумбийских наркокартелей. В назидание другим солдат 54-й бригады ликвидировали зверским способом», — указано в сообщении.

Отмечено, что по мнению судебно-медицинских экспертов, в момент утопления военнослужащие были живы и в сознании.

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