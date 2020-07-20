Москва, , 21:36 — REGNUM Назначение Михаила Дегтярёва в Хабаровскую область было предсказуемым — на данном этапе это единственный приемлемый кандидат как для центра, так и для краевой элиты. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов.

«Так как Михаил Дегтярёв — представитель ЛДПР, то, по мнению федеральной власти, это должно несколько снизить градус протестных настроений в крае. Действительно, можно ожидать, что у региональной элиты не будет больше формального повода для инициации протеста. Приход представителя «Единой России» в складывающихся условиях было сложно представить. Что касается Дегтярева, то, несмотря на статус депутата от оппозиционной партии, он достаточно лоялен власти и хорошо знаком ей по работе в Государственной думе.

Тем не менее я не думаю, что назначение Дегтярёва положит конец протесту в крае. Дело в том, что невозможно объяснить столь массовый протест исключительно происками местных интересантов. Очевидно, что в крае накопилось серьёзное раздражение действиями центра. Жители края протестуют не потому, что сняли кандидата от ЛДПР, а потому, что оказался проигнорированным тот выбор, который они сделали два года назад на выборах. Партийная принадлежность губернатора здесь уже вторична.

Ко всему прочему присутствует и обида на перенос столицы ДФО во Владивосток. В этих условиях совершенно нет гарантий, что Дегтярёв сможет найти общий язык с региональной элитой, пусть даже своими «однопартийцами». А если этого не произойдёт, то нельзя исключать и того факта, что через год на губернаторских выборах Кремль сделает ставку уже на другого кандидата», — отметил Евдокимов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент РФ Владимир Путин отрешил от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Сергея Фургала. На должность врио главы региона назначен депутат Госдумы РФ Михаил Дегтярёв (фракция ЛДПР).