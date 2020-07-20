Москва, , 21:14 — REGNUM Семь российских граждан были захвачены пиратами в Гвинейском заливе, сообщили 20 июля в МИД РФ.

Отвечая на соответствующий вопрос, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что захват произошёл в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах 17 июля.

Данные получены от посольств РФ в Абудже и Котону (финансовая столица Бенина). Оператором танкера Curacao Trader, захваченного пиратами, является компания Alison Management Corp (Греция), порт приписки — город Монровия (Либерия).

Захарова пояснила, что пираты, захватившие членов экипажа, пока не выдвинули каких-либо требований. В захвате участвовали восемь бандитов, которые, прихватив с собой 13 из 19 человек, скрылись.

Захарова «19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону».

По словам представителя МИД РФ, ведомство принимает «все возможные меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их освобождению».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кроме семи российских моряков, пираты захватили в плен ещё шесть украинских граждан.

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