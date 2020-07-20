Москва, 20 июля 2020, 21:14 — REGNUM Семь российских граждан были захвачены пиратами в Гвинейском заливе, сообщили 20 июля в МИД РФ.
Отвечая на соответствующий вопрос, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что захват произошёл в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах 17 июля.
Данные получены от посольств РФ в Абудже и Котону (финансовая столица Бенина). Оператором танкера Curacao Trader, захваченного пиратами, является компания Alison Management Corp (Греция), порт приписки — город Монровия (Либерия).
Захарова пояснила, что пираты, захватившие членов экипажа, пока не выдвинули каких-либо требований. В захвате участвовали восемь бандитов, которые, прихватив с собой 13 из 19 человек, скрылись.
По словам представителя МИД РФ, ведомство принимает «все возможные меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их освобождению».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, кроме семи российских моряков, пираты захватили в плен ещё шесть украинских граждан.
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