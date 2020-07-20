Верхняя Пышма, Свердловская область, , 20:53 — REGNUM В Свердловской области схимонах Сергий (Николай Романов) заплатит штраф за возбуждение ненависти. Такое решение вынес Верхнепышминский городской суд.

Схимонах Сергий (Николай Романов) Цитата из видео с YouTube-канала «Всеволод Могучев»

Заседание прошло 20 июля. Суд установил, что признаки возбуждения ненависти имеются в проповедях бывшего схиигумена, и назначил ему штраф в размере 18 тысяч рублей.

Отметим, сам он не явился в суд. Его интересы представляла адвокат. Решение пока не вступило в силу. Скорее всего, оно будет обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля мировой судья признал его виновным в распространении фейка и назначил штраф в сумме 90 тыс. рублей. А ранее, 3 июля, епархиальный суд постановил лишить его звания священника.