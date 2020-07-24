Хабаровск, , 08:49 — REGNUM Хабаровский губернатор Сергей Фургал арестован по подозрению в организации убийств. Почему это событие ознаменовалось мощными протестами местных жителей и как вывести регион из сложной экономической ситуации, рассказывает автор ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Протестующие в Хабаровске Цитата из видео «Митинг и шествие хабаровчан в поддержку губернатора Сергея Фургала. GuberniaTV» пользователя GuberniaTV. youtube.com

По мнению хабаровского журналиста Евгения Николенко, протесты «за Фургала» вполне рукотворны и, мало того, подготовлены заранее с привлечением немалых средств. Николенко обращает внимание на то, что раскачка протеста идет в регионе уже около двух лет, нагнетается полемика в соцсетях, используется даже обида жителей Хабаровска на то, что их город теперь не столица Дальневосточного округа. В этом потоке губернатор Фургал не забывал работать над своим положительным имиджем в глазах хабаровчан, устраивая настоящие кулинарные шоу.

А попутно объясняя, как он борется за их права. Люди, к сожалению, не привыкли проверять слова политиков, на чем строится успех многих пропагандистских трюков. Вот и Фургалу многие доверяли за красивые слова. А, если копнуть поглубже, за этими словами скрывались вовсе не красивые, а, скорее, отвратительные поступки. Почему хабаровский прецедент с Фургалом может быть гораздо глубже и опаснее, чем он кажется на первый взгляд? Читайте в статье Ольги Демиденко «Феномен Фургала: люди кричат «народный». Да какой же он народный?».