Москва, , 01:20 — REGNUM Те, кто пытаются реформировать или заменить чем-либо «устаревший» марксизм, зачастую показывают простое незнание того, как марксизм развивался и отвечал на возникающие перед исторической наукой вызовы. О том, как попытка обойти марксизм вызывает к жизни не просто неадекватные, но и идеологически небеезопасные построения, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Идеологические вопросы просты и безопасны лишь тогда, когда они не касаются наличной реальности, хотя в нашем мире, где все связано со всем, самый безобидный, казалось бы, исторический вопрос может «взорваться». Вот и вопрос о новой идеологической парадигме, приписывающей западному общественному формату наименование «паразитического», не может «превзойти марксистский подход», как того, вероятно, хотелось ратующим за консерватизм авторам.

Ведь «паразитирование» как способ существования развитого капитализма был описан еще Лениным в работе «Империализм как высшая стадия капитализма». Почему же нынешняя формулировка капиталистического «паразитизма» оказалась лишь слабым отзвуком того, что было выработано марксистской теорией и как нынешний, «антипаразитический» маневр России в госкапитализм скажется на ее судьбах, читайте в статье Владимира Павленко «Кто и зачем драпирует компрадорскую сущность глобализма?».