Тегеран, , 08:08 — REGNUM 20 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Эрбиле провел переговоры с премьер-министром регионального правительства Иракского Курдистана Масруром Барзани о региональных событиях и двусторонних отношениях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Стороны также подчеркнули необходимость укрепления торгово-экономических связей Ирана и регионального правительства Курдистана, а также выразили надежду на дальнейшее развитие отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и президент регионального правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани обсудили региональные события и двусторонние отношения. Стороны также рассмотрели ряд вопросов, в том числе касающихся расширения экономических связей.

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Эрбиль по приглашению президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани. По прибытии его приветствовал вице-президент Иракского Курдистана Джафар Шейх Мустафа.