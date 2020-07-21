Тегеран, , 08:11 — REGNUM 20 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран готов провести переговоры со всеми странами региона, отметив, что другого пути, кроме переговоров по урегулированию споров и недоразумений, нет. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в эксклюзивном интервью агентству IRNA в Багдаде, Мусави заявил, что в отношении Саудовской Аравии Исламская Республика объявила о своей принципиальной политике и усилиях, при этом «именно от саудовского правительства и официальных лиц зависит, как реагировать на предложение о поддержании сотрудничества и региональных переговоров».

Отвечая на вопрос, готов ли Иран к проведению переговоров с региональными государствами по решению региональных проблем, Мусави подчеркнул, что Тегеран всегда призывал к переговорам по установлению мира, безопасности и стабильности в регионе.

«Иран верит в переговоры со странами региона без иностранного вмешательства», — сказал он, подчеркнув, что единственный способ установить стабильность и безопасность, а также развить экономику — это региональное сотрудничество и интеграция.