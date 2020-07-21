Тегеран, , 08:14 — REGNUM 20 июля заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи заявил, что намерения США в афганском мирном процессе сомнительны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В телевизионном интервью афганской газете Tolonews он заявил, что Тегеран не против мира в Афганистане, но то, чем Соединённые Штаты занимаются в стране, оставляет за собой множество вопросов.

Арагчи подчеркнул, что мирный процесс в Афганистане должен решаться на основе диалога между афганцами, однако существуют различные факторы, которые препятствуют Ирану отказаться от мирного плана США с талибами (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

«Мы считаем, что США не следует доверять и что американское присутствие в регионе опасно и вызовет много разногласий между государствами», — сказал он, отметив: «При этом в отсутствие афганского правительства США официально провели переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) и заключили сделку о будущем страны».

По словам Арагчи, США заключили сделку, узаконили группировку и провели переговоры с ними в отсутствие афганского правительства.

«Это означает, что США, считавшие себя сторонниками афганского правительства, подписали мирное соглашение без него», — подчеркнул иранский дипломат.