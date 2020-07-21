* запрещённая в России организация

Тегеран, , 08:02 — REGNUM 19 июля заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи заявил, что у движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) нет офисов в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Высокопоставленный дипломат, возглавлявший высокопоставленную делегацию, прибыл в Кабул (Афганистан) 15 июля. Ожидается, что иранский чиновник и афганская сторона рассмотрят положения всеобъемлющего документа о сотрудничестве двух стран. Также в ходе визита стороны обсудят вопросы в сферах обороны, безопасности, экономики, а также транспорта.

Ранее Арагчи и исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханеф Атмар на встрече в Кабуле обсудили взаимное сотрудничество, развитие событий в регионе и продолжающуюся борьбу со смертельной пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).

Кроме того, иранский дипломат и исполняющий обязанности министра финансов Афганистана Абдул Хади Аргандиваль на встрече в Кабуле обсудили необходимость ускорения реализации экономических соглашений между двумя странами.