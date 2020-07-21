Тегеран, , 08:21 — REGNUM 19 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в Багдаде переговоры с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Каземи. На встрече также присутствовал посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Представители двух стран обсудили пути укрепления двусторонних отношений, последние события в регионе и международном сообществе, а также ситуацию в Ираке. Предполагается, что Зариф встретится со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, а затем примет участие в совместной пресс-конференции.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во главе высокопоставленной делегации прибыл в иракскую столицу Багдад для проведения встреч с иракскими высокопоставленными должностными лицами.

Иранский высокопоставленный дипломат также планирует провести переговоры с президентом Бархамом Салихом, председателем Высшего Судебного Совета Файком Зиданом, спикером Совета представителей Ирака Мухаммедом Аль-Халбуси и председателем Народных мобилизационных сил Фалихом Аль-Файядом.