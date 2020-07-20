Москва, , 20:02 — REGNUM Украинские власти целенаправленно разрушали экономику и инфраструктуру Крыма. Об этом 20 июля заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Украина сознательно не развивала Крым», — сказал Шахназаров.

В доказательство своих слов он напомнил, каким Крым достался Украине после распада СССР. На тот момент полуостров был визитной карточкой Советского Союза, однако при Украине он пришёл в упадок.

«Все было ужасно и это делалось сознательно. Но здесь вопрос в чем. Что Украина не развивала и Украину», — заявил Шахназаров.

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