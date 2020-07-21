Тегеран, , 08:21 — REGNUM 19 июля президент Ирана Хасан Рухани поздравил президента Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру с годовщиной Никарагуанской (Сандинистской) революции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В послании своему никарагуанскому коллеге Хосе Даниэлю Ортеге Сааведре президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани поздравил народ Никарагуа с 41-й годовщиной победы Сандинистской революции.

Президент Ирана заявил, что Исламская Республика призывает к расширению связей с Республикой Никарагуа на основе взаимных интересов двух дружественных стран в различных областях, таких как экономика, политика, культура, наука и технологии.

Кроме того, Рухани призвал использовать имеющиеся политические и экономические возможности для углубления дружеских отношений между народами Ирана и Никарагуа. Он также пожелал процветания и успехов никарагуанскому народу и правительству.