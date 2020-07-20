Минск, , 19:49 — REGNUM Команда КВН из Белгосуниверситета «Дети Тьюринга» опубликовала видеообращение, в котором объяснила причины отказа от участия в четвертьфинале популярной игры. Состязание юмористов запланировано в Крыму, который власти Белоруссии не признают территорией Российской Федерации.

На своей странице в социальной сети «Вконтакте» команда выступила с обращением к своим болельщикам, сообщив о нежелании ехать в Крым. Команда поведала, что «белорусы победили коронавирус внутри своей страны», тогда как во всём остальном мире ещё бушует пандемия, и передвигаться между странами «довольно тяжело».

Ранее на эту тему: Как «Дети Тьюринга» раскачали КВН? Закулиса телевизионного успеха

«Белоруссия придерживается нейтралитета в вопросах Крыма, поэтому въехать на эту территорию — в Крым — мы можем только через Украину, а это тяжело из-за эпидемиологической обстановки, — сказано в обращении. — Также въехать через территорию России мы не можем, поскольку многие члены нашей команды, у которых есть родственники на Украине, потеряют возможность увидеть своих родных и близких. И нам этого очень не хотелось».

«Дети Тьюринга» сослались также на то, что представляют Белорусский государственный университет, у которого есть «множество партнёров» на территории Украины.

Читайте новости сюжета: Белорусская многовекторность

Тем не менее, сообщила команда КВН из БГУ, Александр Масляков «уже взял нас в сезон 2021 Высшей лиги КВН». Кроме того, команда едет на конкурс «Голосящий КиВин» в Светлогорск.

При обсуждении скандальной новости высказаны разные мнения. Среди них есть и такое: «К детям этого Тьюринга с удовольствием присоединяются Сбербанк, все крупные сотовые операторы России (кроме МТС), федеральные торговые сети, почта России, РЖД, и прочая, и прочая».

Читайте также новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

Напомним, власти Белоруссии не признают границы Российской Федерации, с которой формально желают строить Союзное государство. Александр Лукашенко в 2014 году демонстративно признал киевских мятежников законными властями и отказал в легитимности президенту Виктору Януковичу, пытавшемуся путём переговоров урегулировать проблему антиконституционного государственного переворота («майдана»).