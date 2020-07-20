Москва, , 19:51 — REGNUM Государство Украина похоже на больное проказой тело. Об этом 20 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, очень многие люди, которые живут в Николаеве, Одессе, Харькове хотят возвращения в Россию. И эксперт объяснил причины этого желания.

«Почему? Потому что Россия даёт не только шанс, но и возможности. А Украина все время деградирует. Конечности уже гниют, но этот труп пытается все время кого-то захватить», — сказал Коротченко.