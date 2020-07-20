Минск, , 19:39 — REGNUM Верховный суд Белоруссии в ходе состоявшегося 20 июля заседания решил оставить без удовлетворения жалобу участвующего в президентской кампании Валерия Цепкало на решение Центризбиркома не регистрировать его кандидатом в президенты. Решение огласила судья Анна Соколовская.

«Суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения жалобы Цепкало и отмены постановления Центральной избирательной комиссии от 14 июля 2020 года», — сказала судья.

Соколовская сообщила также, что решение Верховного суда Белоруссии вступает в силу немедленно и не подлежит обжалованию или опротестовыванию.

Напомним, согласно белорускому Избирательному Кодексу для регистрации кандидатом в президенты необходимо было собрать не менее 100 тысяч подписей. Инициативная группа Валерия Цепкало собрала более 200 тыс подписей, из которых передала в Центризбирком 160 тысяч. Глава комиссии Лидия Ермошина (назначена на должность Александром Лукашенко) заявила 14 июля, что достоверными из этого количества являются только 80 тыс подписей.

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Центризбирком Белоруссии зарегистрировал 14 июля пятерых кандидатов в президенты Белоруссии. Ими стали Александр Лукашенко (бессменно занимает пост с 1994 года), индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, председатель одной из социал-демократических партий Сергей Черечень, сопредседатель республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, а также Светлана Тихановская — жена находящегося в следственном изоляторе МВД популярного блогера Сергея Тихановского.

Тихановский официально зарегистрирован Центризбиркомом главой инициативной группы своей жены. Она объединила вокруг себя команды двух основных противников Лукашенко, которым отказано в регистрации кандидатами в президенты — Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, который с 18 июня находится в сизо КГБ вместе со своим сыном, главой своего избирательного штаба Эдуардом Бабарико.

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