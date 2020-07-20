Москва, , 19:48 — REGNUM Украина не давала Крыму развиваться, буквально высасывая из этого региона все ресурсы, пока он не воссоединился с Россией. Об этом 20 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, отдельные президенты Украины действовали как клопы, которые высовывали «все соки из Крыма».

«Украина высасывала из Крыма все соки, обрекая его на разруху. И только после вступления в состав России Крым расцвел», — сказал Коротченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Затонувший танкер с нефтью назвали символом Украины