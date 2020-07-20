Минск, , 19:35 — REGNUM Российский актёр Анатолий Кот призвал белорусских военных и милиционеров перечитать текст присяги и не замарать себя кровью в ходе нынешней президентской кампании. По его мнению, на такую опасность указывают заявления высших должностных лиц Белоруссии.

С 2004 года Анатолий Кот живёт в Москве, снимается в российском кино, играет в театре Армена Джигарханяна. Он был вынужден уехать из-за преследования за инакомыслие и съёмок в Польше, где сыграл генерала в фильме про современных белорусских националистов.

«А по-вашему защищать права народа — значит, крутить молодёжь, хлопающую в ладоши, или забросить велосипедиста вместе с велосипедистом в автозак? Или хватать людей из очереди в ЦИК? Моего кандидата сняли, я пошел подавать жалобу, а меня ещё избили? За мои налоги меня ещё и калечат? Силовые структуры же «кормятся» из бюджета. Как, кстати, и сфера культуры, актёры», — заявил Кот. — У меня отобрали возможности проголосовать, возможности пожаловаться. И, оказывается, что я ещё нарушил закон! И потом меня ещё оштрафуют или посадят на 15 суток. я буду оштрафован или заключен в тюрьму на 15 дней. У меня в голове не укладывается: за что?».

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Кот считает, что в Белоруссии только один человек нагнетает обстановку и в каждом своём выступлении говорит о «площади», о «майдане», о внешних и внутренних врагах. На днях госсекретарь белорусского совбеза генерал Андрей Равков напомнил, что все революции начинались с площадей — в Египте и Сирии, на Украине.

«Революции начинаются не с площади, а с таких генералов, которые дают преступные приказы, служат кровавому монстру, однако потом сами не могут отмыться. Вот с чего революции начинаются — с таких приказов, которые генералы дают пацанам. А пацанам с этим жить», — сказал актёр.

Через американское «Радио Свобода» (иностранный агент, — Прим.) российский актёр обратился к белорусским милиционерам: «Хочется обратиться к этим хлопцам: нельзя быть цепными собаками на привязи. Кому вы служите? Человеку, у которого руки по локоть в крови? Будьте хотя бы людьми, которые думают. Подумайте, что вы делаете, включите мозг, а не силу! Напротив вас может быть сосед, сын друга, просто прохожий. Он думает иначе. И за это ему нужно пробивать голову и ломать нос? Когда выхватывает людей из толпы человек в штатской одежде, кто он — цепная собака?».

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«Нельзя быть собакой и развязывать гражданскую войну», — сказал Кот, обращаясь к преданным Александру Лукашенко силовикам.